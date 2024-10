De Laurentiis pieni poteri a Conte | il retroscena sul divieto nello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Deha datoad Antonio: ilsulspiega il periodo in casa Napoli Se dopo ferragosto, al termine della prima partita di campionato del Napoli contro il Verona, vi avessero detto che gli azzurri sarebbero stati in testa alla classifica in solitaria alla sosta nazionali di ottobre forse non ci avreste creduto. Eppure è proprio così: la squadra diè prima in campionato con 2 punti di vantaggio sull’Inter e 3 sulla Juventus. Un percorso incredibile dopo la disfatta all’esordio, con le vittorie su Bologna, Parma, Cagliari, Monza e Como ed il pareggio contro la Juventus (oltre al successo in Coppa Italia sul Palermo). Appena 5 i gol incassati, di cui 3 tutti nella stessa partita a Verona.