Dalle interviste impossibili secondo De Vita al Pianeta Poesia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 - Promossa dall’Archivio per la Scrittura e la Memoria delle Donne “Alessandra Contini Bonacossi” (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze), con la collaborazione dell'Università di Firenze (Dipartimento Folilpsi) e del Conventino Caffè Letterario, è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra di Giulia Maglionico che ruota intorno al tema della violenza di genere, contro la violenza alle donne, nelle sale del Conventino, in Via Giano della Bella, fino a giovedì 17 ottobre. Ladi Tania Di Malta, edita da Ensemble, aprirà alle 17 di martedì 8 ottobre, la stagione degli incontri letterari dialla Casa di Dante, l'intervento, tra gli altri, di Giuseppe Langella. Nella stessa giornata, alle 18, il narratore Paolo Codazzi presenta gli studi sul vaso Francois nella residenza artistica 'Itaca' in via di San Domenico.