Cosa vuol dire davvero essere soffocati da Hezbollah (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le pareti sono rinforzate da sacchi di sabbia, c’è buio all’interno del bunker: si intravedono gli Ak-47 appoggiati ai muri e le bandiere gialle di Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le pareti sono rinforzate da sacchi di sabbia, c’è buio all’interno del bunker: si intravedono gli Ak-47 appoggiati ai muri e le bandiere gialle di Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ilfoglio.it - Cosa vuol dire davvero essere soffocati da Hezbollah

Selvaggia Lucarelli: “Barbara D’Urso vuole essere f**a sopra ogni cosa. Balla, ma non presentare più!”. Ascolti tiepidi per il ritorno della conduttrice - “Da quant’è che non ci vediamo? Quante querele fa?” ha esordito Selvaggia Lucarelli facendo riferimento ai loro attriti passati. L’ex volto Mediaset non si è fatto trovare impreparato: “E quante cose da querelare hai fatto tu? Perché la querela va dopo un insulto”. 435. Più ravvicinata la distanza ... (Leggi la notizia)

Ballando con le Stelle 19, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Lei vuole essere fi*a sopra ogni cosa!”. L’iconica risposta della conduttrice - MI TREMA ANCORA IL COOLO #BallandoConLeStelle pic. Allora mi sono messa sotto alcuni giorni, ma ho tantissima ansia. Se torno? Prima o poi, chissà“. Il momento più divertente della serata, il botta e risposta tra Lucarelli e D’Urso quando la prima le ha detto: “A 67 anni è una gran f*ga, queste ... (Leggi la notizia)

Cosa vuol dire fare uno spoiler? - Agli albori della condivisione on line delle serie. “Cosa sono gli spoiler? Semplicemente il finale a sorpresa di ogni mystery novel e film che siate in grado di guardare. <!-- --> Ma forse, quello più succoso è il tweet con cui sua maestà Stephen King spoilerò il finale di un ... (Leggi la notizia)