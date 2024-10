Coppa uiSp. I due team Underdogz e Barracuda vanno a braccetto al comando del girone F (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima settimana di Coppa uiSp, con le due finaliste della scorsa stagione, Atletico Barbiere e Barbagianni Carrozzeria Tirrena, già qualificate al turno successivo. Sei i gironi i cui sono suddivise le squadre. Nel gruppo A comanda il Baraonda, che piega 8-4 il Podere Curtatone, sfruttando i gol del tandem Brizzi-Mariotti. Grande equilibrio in Calcio Shop-Tpt Pavimenti, con il match che si conclude con un 5 a 5 finale. Nel girone B i Rigattieri di Fallani iniziano con una vittoria torrenziale: 14-1 contro l’Angolo Pratiche. Bene anche il Bivio di Ravi, con i tris di Ammalati e Pagano che producono l’11 a 5 sul neoiscritto Sant’Anna di Mirko Pieri. Nel gruppo C Leonardo Nanni e Salvini firmano il successo dello Sciangai sul Ristorante Celeste di Di Meo, mentre l’Fc Abitando la spunta di misura (5-4) contro il Car Cente. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima settimana di, con le due finaliste della scorsa stagione, Atletico Barbiere e Barbagianni Carrozzeria Tirrena, già qualificate al turno successivo. Sei i gironi i cui sono suddivise le squadre. Nel gruppo A comanda il Baraonda, che piega 8-4 il Podere Curtatone, sfruttando i gol del tandem Brizzi-Mariotti. Grande equilibrio in Calcio Shop-Tpt Pavimenti, con il match che si conclude con un 5 a 5 finale. NelB i Rigattieri di Fallani iniziano con una vittoria torrenziale: 14-1 contro l’Angolo Pratiche. Bene anche il Bivio di Ravi, con i tris di Ammalati e Pagano che producono l’11 a 5 sul neoiscritto Sant’Anna di Mirko Pieri. Nel gruppo C Leonardo Nanni e Salvini firmano il successo dello Sciangai sul Ristorante Celeste di Di Meo, mentre l’Fc Abitando la spunta di misura (5-4) contro il Car Cente.

Sport.quotidiano.net - Coppa uiSp. I due team Underdogz e Barracuda vanno a braccetto al comando del girone F

