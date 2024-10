Consulta: Santanchè, 'blitz? Se giudice lo impone la sinistra è decisione democratica' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Se il giudice per la Consulta lo impone la sinistra, come ha fatto per anni, è una decisione democratica. Se il giudice lo indica la destra allora è un blitz". Così scrive, in un post su X, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, commentando le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Liberoquotidiano.it - Consulta: Santanchè, 'blitz? Se giudice lo impone la sinistra è decisione democratica' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Se ilper lalola, come ha fatto per anni, è una. Se illo indica la destra allora è un". Così scrive, in un post su X, il ministro del Turismo Daniela, commentando le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

