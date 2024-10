Consulta, blitz di Meloni: le opposizioni sulle barricate (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ora della resa dei conti. Alle 12.30 il Parlamento in seduta comune è chiamato a eleggere un giudice della Corte costituzionale. La maggioranza, all’ottavo tentativo, cerca il “blitz”, come è stato definito dalle opposizioni. Pronte, almeno in parte all’Aventino. Lo scontro sulla Consulta si consumerà nell’Aula della Camera, dopo che il governo ha scelto il suo candidato. Anzi, l’ha imposto proprio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che non è andata a pescare poi tanto lontano, puntando su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della presidente del Consiglio e autore della riforma sul premierato. Insomma, Meloni il suo candidato l’ha preso in casa, da Palazzo Chigi. Aprendo così lo scontro con le opposizioni, che accusano la maggioranza di considerare le istituzioni e gli organi di garanzia come cosa loro. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ora della resa dei conti. Alle 12.30 il Parlamento in seduta comune è chiamato a eleggere un giudice della Corte costituzionale. La maggioranza, all’ottavo tentativo, cerca il “”, come è stato definito dalle. Pronte, almeno in parte all’Aventino. Lo scontro sullasi consumerà nell’Aula della Camera, dopo che il governo ha scelto il suo candidato. Anzi, l’ha imposto proprio la presidente del Consiglio, Giorgia. Che non è andata a pescare poi tanto lontano, puntando su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della presidente del Consiglio e autore della riforma sul premierato. Insomma,il suo candidato l’ha preso in casa, da Palazzo Chigi. Aprendo così lo scontro con le, che accusano la maggioranza di considerare le istituzioni e gli organi di garanzia come cosa loro.

Aventino opposizioni - quorum sul filo per nuovo giudice Consulta - Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (Fdi) “c’è la possibilità e la volontà di arrivarci finalmente dopo tanto tempo”, dopo tante votazioni a vuoto. In tutto fanno 354 parlamentari. Alla Camera sulla carta ci sono 237 voti: 47 di Fi (sarà assente Tajani in missione in ... (Ildenaro.it)

Consulta : Bonelli - 'Meloni non la tratti come proprietà - apra confronto con opposizioni' - Esiste un evidente conflitto d'interessi. Pertanto, rinnovo l'appello a Meloni affinché si fermi e avvii un confronto con le opposizioni, perché, in mancanza di dialogo, non parteciperemo alle votazioni", conclude Bonelli. "In particolare, la esorto a non agire con un blitz per l'elezione di un ... (Liberoquotidiano.it)

Calenda - opposizioni cercano una posizione comune sulla Consulta - Dopodiché ci sentiremo con le altre opposizioni e cercheremo di prendere una posizione comune". "Noi siamo in contatto con le altre opposizioni. . Quello che non vorremmo fare è la figura degli imbecilli come l'altra volta sulla Rai, questa è l'unica aspirazione che abbiamo". Capisco la difficoltà ... (Quotidiano.net)