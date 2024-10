Conegliano, anche la prima di campionato è andata. Santarelli: «Ancora al 50% ma è normale» (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha incamerato i primi tre punti del campionato andando ad imporsi con il massimo scarto ai danni di una pur volenterosa Busto Arsizio, capace comunque qualche problema di crearlo.Questo il commento di Daniele Santarelli ai microfoni della Rai: «I cambi Trevisotoday.it - Conegliano, anche la prima di campionato è andata. Santarelli: «Ancora al 50% ma è normale» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Prosecco Doc Imocoha incamerato i primi tre punti delandando ad imporsi con il massimo scarto ai danni di una pur volenterosa Busto Arsizio, capace comunque qualche problema di crearlo.Questo il commento di Danieleai microfoni della Rai: «I cambi

