Cavaliere dell’Oca titolo a don Antonio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CITTÀ DI CASTELLO - Messa nel rione Mattonata e conferimento deldia DonRossi. Il presidente Dino Braganti ed il Consiglio Direttivo della Società Rionale Mattonata hanno dato il benvenuto ieri a don Filippo Chiarioni che ha celebrato la messa in via del Vantaggio alla presenza di tante persone fra cui assessori del comune ed altre autorità. "Siamo qui riuniti in questa parziale festa della Mattonata - ha dichiarato Angelo Benedetti a nome del consiglio direttivo al termine della funzione religiosa - purtroppo quest’anno a seguito di eventi che hanno colpito la nostra società abbiamo deciso di annullare tutte le manifestazioni ad esclusione della celebrazione della Santa messa in questo crocevia. (Lanazione.it)