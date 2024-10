Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +066%

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,66% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,66% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - Ftse Mib +0 - 66% - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano sale (+0 - 6%) con Europa dopo avvio di Wall street - Sul fronte dell'energia il gas resta debole in calo di due punti percentuali attorno ai 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale dell'1,5% sopra i 75 dollari al barile. Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in rialzo dopo l'avvio pur fiacco di Wall street: la Borsa migliore è ... (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa positiva attende Wall Street - Milano +0 - 2% - Stabili le utility (-0,05%), con il prezzo del gas in in calo. A Piazza Affari corre Amplifon (+4%), con Jp Morgan che alza il target price. In rialzo il lusso (+0,5%), con Richemont (+0,7%) che cede Yoox Net-A-Porter a Mytheresa. Il greggio Usa supera i 76 dollari (Wti +2,6% a 76,29 dollari al ... (Quotidiano.net)