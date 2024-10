Bidella ferita da una finestra a scuola, il Comune condannato al risarcimento: circa 20mila euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude con una sentenza del Tribunale di Monza la battaglia legale di una collaboratrice scolastica di una scuola dell’infanzia di Nova Milanese, ferita nel 2018 da una finestra che le era caduta addosso. Il Comune, proprietario dei locali, è stato condannato a risarcirle il danno biologico, morale e patrimoniale. L'articolo Bidella ferita da una finestra a scuola, il Comune condannato al risarcimento: circa 20mila euro . (Orizzontescuola.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude con una sentenza del Tribunale di Monza la battaglia legale di una collaboratrice scolastica di unadell’infanzia di Nova Milanese,nel 2018 da unache le era caduta addosso. Il, proprietario dei locali, è statoa risarcirle il danno biologico, morale e patrimoniale. L'articoloda una, ilal

Bidella ferita da una finestra a scuola, il Comune condannato al risarcimento: oltre 20mila euro - Si conclude con una sentenza del Tribunale di Monza la battaglia legale di una collaboratrice scolastica di una scuola dell’infanzia di Nova Milanese, ferita nel 2018 da una finestra che le era caduta ...(orizzontescuola.it)

"Non mi dite che è morta". Il racconto tra i casolari - Lei sorridente, legata alla colonica del padre. Il marito un artista canadese "Sempre gentile, di rado in paese". L’esperienza comune in Africa, le passeggiate.(msn.com)

Nel 2018 le cadde addosso una finestra della scuola, bidella sarà risarcita dal Comune - Nel 2018 rimase ferita da una finestra che le era caduta addosso mentre stava facendo le pulizie nella mensa della scuola, ora il Comune dovrà risarcirla. Nel 2018 le cadde addosso una finestra della ...(primamonza.it)