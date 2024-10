Baskin ripartono le attività in casa IES Sport Pisa

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Insieme a tutte lesenior e giovanili, riparte alla IESanche il, con il gruppo degli Angeli con un'ala sola. Si tratta di una disciplinaiva bellissima e affascinante, veramente inclusiva, in cui giocano contemporaneamente normodotati e disabili con qualsiasi disabilità, assolutamente da vedere e provare per la sua bellezza e democraticità. “Ogni partita -dichiara coach Paolo Campani che fa parte dello staff tecnico- è una festa di emozioni e di amicizie.” Gli Angeli con un'ala sola sono reduci da una partita amichevole a Castelnuovo Garfagnana, una manifestazione che ha coinvolto, in un clima festoso, più di 50 atleti di entrambe le squadre, dopo essere ripartiti con i due impegni settimanali, il mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 alla palestra Toniolo e il sabato, dalle 15,30 alle 17,00, alla palestra del Liceo Carducci.