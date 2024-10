Assalto della 'banda del flex' a due tabaccherie (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ondata di microcriminalità ad Aversa non accenna a fermarsi, lasciando i commercianti locali in crescente apprensione. Due attività commerciali sono state prese di mira da bande di ladri che, con modalità simili, hanno tentato di svaligiare due tabaccherie, ma fortunatamente senza successo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ondata di microcriminalità ad Aversa non accenna a fermarsi, lasciando i commercianti locali in crescente apprensione. Due attività commerciali sono state prese di mira da bande di ladri che, con modalità simili, hanno tentato di svaligiare due, ma fortunatamente senza successo

