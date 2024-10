Lanazione.it - Asdi apre gratuitamente 56 archivi storici in tutta la Regione

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sabato 12 ottobre torna.doc, l’iniziativa toscana che si svolge all’interno dell’evento nazionale “Carte in dimora".e Biblioteche: storia tra passato e futuro”, l’appuntamento con la cultura e la storia promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. La Toscana svelaal pubblico 56privati sugli oltre 90 aperti inItalia. Un’occasione preziosa per avere accesso e consultare scritti, mappe e pergamene che tracciano la storia del nostro Paese, scoprire le nostre origini e interpretare le sfide del futuro. Dieci gliprivati che aprono per la prima volta in Toscana: Aboca Museum - Palazzo Bourbon del Monte a Sansepolcro (AR) dischiude le porte dell'esclusiva Bibliotheca Antiqua di Aboca situata al terzo piano, una collezione privata di oltre 3.000 volumi sulla relazione tra l'uomo e l'ambiente.