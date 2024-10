Lapresse.it - Arresti ultras, il ‘re’ dei parcheggi sul nuovo stadio: “10mila euro a posto auto”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Quando faranno lo, dovranno venire. Non sarà tra 2, 3, 4 anni ma fra 5 o 6 anni quando lolo faranno, perché lo faranno, dovranno andare da qualche c***o dia mettere le macchine. E allora lì a quel punto si devono augurare di aver cambiato la società perché sennò li faccio pagare“. È il 24 luglio 2020 quando l’imprenditore Gherardo Zaccagni, ildeidi San Siro arrestato e messo ai domiciliari nell’inchiesta ‘Doppia Curva’ sul tifo organizzato di Milan e Inter, espone intercettato quella che i pm di Milano chiamano la sua “strategia imprenditoriale”. Sta puntando aldi proprietà dei club e il ricco business dei. In quel momento il progetto delle squadre prevede quasi 28mila metri quadrati di superficie da destinare aper 70 milioni didi investimento.