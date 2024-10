Nerdpool.it - Anima Flux, il metroidvania in coop è disponibile

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi segna il lancio ufficiale di, un giococo-op sviluppato da JollyCo, orasu Steam.si è già classificato tra i primi 3 titoli più seguiti del suo genere su Steam, riflettendo la grande attesa da parte della community videoludica. Combinando una narrazione avvincente, abilità uniche dei personaggi e cutscenes disegnate a mano, il titolo promette un’esperienza emozionante per i fan del genere.immerge i giocatori in un mondo distopico dove due soldati geneticamente modificati, agenti speciali di un regime teocratico, devono combattere contro un’invasione mutante per salvare l’ultima città spaziale dell’umanità.