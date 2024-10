Quotidiano.net - Anci, 'sarebbero gravosi altri tagli ai Comuni'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Ulteriori ipotesi disul comparto dei, o comunque di richiesta di contributo per il risanamento della finanza pubblica, diventerebbero veramente estremamente, soprattutto per tutta una serie di enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere": lo ha detto parlando nelle commissioni Bilo di Camera e Senato il delegatoper la finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli. "In tutti questi anni comece la siamo cavata da soli. Solo negli ultimi tre anni - ha aggiunto Canelli - abbiamo avuto maggiori risorse su tre temi specifici: servizi sociali, trasporto per disabili e asili nido. Si tratta però di risorse vincolate.