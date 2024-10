Lettera43.it - Al Pacino: «Durante il Covid sono quasi morto, il cuore si era fermato»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Alha rischiato seriamente di morirela pandemia. L’attore 84enne, stella di cult come Il padrino e Scarface, ha anticipato al New York Times alcuni frammenti della sua attesa autobiografia Sonny Boy, in uscita l’8 ottobre, tra cui la brutta esperienza con ilnel 2020. «Ricordo che non misentito bene, insolitamente non bene», ha raccontato il premio Oscar. «Mi è salita la febbre, mi stavo disidratando e tutto il resto. Ho chiesto di chiamare un’infermiera perché dovevo idratarmi. Ero seduto nel salotto di casa e improvvisamente non c’ero più. Ilsi era». Giunti dopo pochi minuti, i soccorsi lo hanno salvato in extremis. «Ricordo i medici in soggiorno vestiti come se provenissero dallo spazio», ha proseguito il divo. «È stato scioccante aprire gli occhi e vederli». Announcing the forthcoming memoir from Al, publishing on October 8th.