AGO: il doc sul motociclista alla Festa del Cinema di Roma 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ago, il documentario dedicato al leggendario pilota motociclistico Giacomo Agostini, sarà presentato il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Proiezioni Speciali. Diretto da Giangiacomo De Stefano (Zucchero – Sugar Fornaciari, 2023), il film offre uno sguardo intimo e profondo su un uomo che ha rivoluzionato la storia delle due ruote, entrando nell'immaginario collettivo come simbolo di libertà e coraggio. Ago: chi è Giacomo Agostini Giacomo Agostini, soprannominato "Ago", è un mito del motociclismo, detentore di 15 titoli mondiali e 123 vittorie nel Motomondiale. Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record. Ma la sua storia va oltre le statistiche: è quella di un eroe che ha sfidato il destino, incarnando lo spirito di un'intera epoca.

