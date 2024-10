Agatha All Along: Agatha ha appena fornito un indizio importante sull’identità di Rio? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Agatha All Along ha portato Rio Vidal a La strada delle streghe nel quarto episodio. La strega di Aubrey Plaza potrebbe però nascondere un’identità segreta. L’episodio 4 ha fornito ulteRiori indizi sul fatto che Rio Vidal potrebbe essere il villain Marvel Morte che si nasconde in bella vista. La signora Hart è morta tragicamente durante la prova della pozione della scorsa settimana sulla Strada delle Streghe. La congrega ha deciso di metterla a riposo molto rapidamente e di continuare il loro viaggio. Tuttavia, Jennifer Kale, Alice Wu-Gulliver e Lillia Calderu insistono affinché Agaqtha Harkness sostituisca una nuova Strega Verde al posto di Sharon. Una volta pronunciato l’incantesimo, esce Rio Vidal, direttamente dalla fossa in cui hanno seppellito la signora Hart. Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Allha portatoVidal a La strada delle streghe nel quarto episodio. La strega di Aubrey Plaza potrebbe però nascondere un’identità segreta. L’episodio 4 haulteri indizi sul fatto cheVidal potrebbe essere il villain Marvel Morte che si nasconde in bella vista. La signora Hart è morta tragicamente durante la prova della pozione della scorsa settimana sulla Strada delle Streghe. La congrega ha deciso di metterla a riposo molto rapidamente e di continuare il loro viaggio. Tuttavia, Jennifer Kale, Alice Wu-Gulliver e Lillia Calderu insistono affinché Agaqtha Harkness sostituisca una nuova Strega Verde al posto di Sharon. Una volta pronunciato l’incantesimo, esceVidal, direttamente dalla fossa in cui hanno seppellito la signora Hart.

