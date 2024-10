Traffico Roma del 06-10-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione intensosulle strade della capitale sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra via Cassia e via Salaria e tra via Nomentana e via Tiburtina incolonnamenti anche su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni e su via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo anulare In quest’ultima direzione sullaFiumicinocon code tra Viale Isacco Newton è l’Eur nelle due direzioni rallentamenti e code per ilanche sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno versoper i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ