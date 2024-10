Terza categoria, lo storico esordio dei granata. Il Fano Calcio trova gol, punti e anche tanti tifosi. Battuta 3-1 la Virtus Castelvecchio al debutto (Di domenica 6 ottobre 2024) Virtus Castelvecchio 1 Fano Calcio 3 Virtus Castelvecchio (4-4-2): Albenzio; Porcu (26’ st Giambattistini), Picchi, Tonti (9’ st Donati), Venturi, Neri, Burini, (Koussoube, Fiore (18’ st Tymko), Pergolesi (1’ st Assicurato), Borfecchia (22’ st Sbriscia). A disp. Msaad, La Fata, Andreani, Jase. All. Girolometti. Fano Calcio (3-4-1-2): Giulini; D’Anzi (18’ st Orciani), Nodari, Guei; Giovannelli (18’ st Manuelli), Omiccioli, Bianchi (35’ Orazi), Incerti; Palazzi (25’ st Mea); Gueye, Sabattini (30 ‘st Rolon). A disp. Sodani, Riggioni, Apeztegueia, Bonazzelli. All. Spendolini. Arbitro: Andrea Giorgini di Pesaro. Reti: 15’ pt Bianchi (F), 22 pt Gueye (F), 14’ st Sabattini (F), 46’ st Tymko (VC). Note: cielo coperto, spettatori oltre 200. Ammonito: Porcu. Angoli 0-11, recuperi 0 + 4’. (Di domenica 6 ottobre 2024)(4-4-2): Albenzio; Porcu (26’ st Giambattistini), Picchi, Tonti (9’ st Donati), Venturi, Neri, Burini, (Koussoube, Fiore (18’ st Tymko), Pergolesi (1’ st Assicurato), Borfecchia (22’ st Sbriscia). A disp. Msaad, La Fata, Andreani, Jase. All. Girolometti.(3-4-1-2): Giulini; D’Anzi (18’ st Orciani), Nodari, Guei; Giovannelli (18’ st Manuelli), Omiccioli, Bianchi (35’ Orazi), Incerti; Palazzi (25’ st Mea); Gueye, Sabattini (30 ‘st Rolon). A disp. Sodani, Riggioni, Apeztegueia, Bonazzelli. All. Spendolini. Arbitro: Andrea Giorgini di Pesaro. Reti: 15’ pt Bianchi (F), 22 pt Gueye (F), 14’ st Sabattini (F), 46’ st Tymko (VC). Note: cielo coperto, spettatori oltre 200. Ammonito: Porcu. Angoli 0-11, recuperi 0 + 4’. (Sport.quotidiano)

Around Calcio “apre le porte” del centro sportivo di Castelvecchio - Martedì alle 17 al centro sportivo di Castelvecchio lo staff apparecchierà gli spazi per giocare il Calcio in ogni modalità per chiunque ne senta la curiosità o il desiderio. . . . Around Calcio comincia la stagione 2024/25 con una festa di sport, preparata e studiata a misura di bambino e ... (Cesenatoday)

