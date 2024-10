Solidarietà dei sindaci del Cilento per Alfieri Cirielli Fdi | Atto eversivo nei confronti della magistratura

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non ho voluto commentare l’arresto del Presidenteperché la persecuzione giudiziaria – come hanno dimostrato le sentenze e altre decisioni– subita dalla mia comunità politica mentre ero PresidenteProvincia, mi ha insegnato il rispetto per gli indagati, sempre”. Lo dichiara il CoordinatoreDirezione Nazionale di Fratelli d’Italia, on. Edmondo. “Ma mai, né io né i tanti amministratori che ci sostenevano e credevano nella nostra innocenza, ci siamo permessi di fare un documento cumulativo die sostegno. Infatti lapuò essere un fpersonale ma mai istituzionale in questi casi. (Anteprima24)