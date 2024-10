Serie D | San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0, le pagelle: stecca l'attacco, Bellini il migliore (Di domenica 6 ottobre 2024) Rallenta la marcia il Livorno di Paolo Indiani. Gli amaranto, nella quinta giornata del girone E di Serie D, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del San Donato Tavarnelle. Opaca la prova di Brenna e compagni, raramente pericolosi in fase offensiva.Serie D, girone E: risultati e classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) Rallenta la marcia ildi Paolo Indiani. Gli amaranto, nella quinta giornata del girone E diD, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del San. Opaca la prova di Brenna e compagni, raramente pericolosi in fase offensiva.D, girone E: risultati e classifica (Livornotoday)

Serie D, quinta di fuoco. C’è San Donato-Livorno - Pertanto, al Figline servirà una prestazione perfetta per poter tornare a casa con un risultato positivo. Per la squadra gialloblù di Tronconi si tratta di una sfida da non sottovalutare in quanto gli avversari provenienti due sconfitte di fila, sono alla caccia dei tre punti per evitare altri guai. (Sport.quotidiano)

Milan, al via i lavori a San Donato. Ma i “No Stadio” non ci stanno: raccolte 3000 firme e attacco al sindaco|Serie A - Il Comitato No Stadio ha incontrato nei giorni scorsi il vice-sindaco Francesco Vassallo, il presidente di Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben, il presidente dell’assemblea dei sindaci Rino Pruiti e i consiglieri di Città Metropolitana. Dopo aver provveduto nei mesi passati alla bonifica e ... (Justcalcio)

Domani il nono incrocio. In Serie D il San Donato ha vinto solo una volta - Al Franchi finì 4-0 per la formazione di Morgia su quella di Ghizzani. Quello di Domani sarà il nono match tra Siena e San Donato. Gli altri due match sono del 14/15 con doppio successo del Siena: all’andata i bianconeri vinsero 3-1 (Minicleri, Titone e Russo). . Nei quattro precedenti di D i ... (Lanazione)

