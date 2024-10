Serbia, Stojkovic: “Pavlovic, il talento non si discute. Milan, Jovic deve …” (Di domenica 6 ottobre 2024) Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Strahinja Pavlovic e Luka Jovic, calciatori del Milan (Pianetamilan) (Di domenica 6 ottobre 2024) Dragan, CT della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Strahinjae Luka, calciatori del

Serbia, ct Stojkovic: “Vlahovic non convocato? Ha problemi familiari, decisione condivisa” - È una decisione concordata con lui quella di non convocarlo. “Sono contento di veder Vlahovic felice perché è tornato a segnare. E’ un’ottima notizia per lui, per la Juventus e per la mia Serbia. Chi non ci crede lo domandi a Dusan, avanti. L’ultima volta è successa una cosa analoga con Mitrovic”. ... (Sportface)

Serbia, Dusan Vlahovic escluso dai convocati di Stojkovic - The post Serbia, Dusan Vlahovic escluso dai convocati di Stojkovic appeared first on SportFace. Questo l’elenco completo. . Centrocampisti: Saša Zdjelar, Nemanja Maksimovi?, Lazar Samardži?, Andrija Živkovi?, Saša Luki?, Ivan Ili?, Marko Gruji?, Nikola ?umi?, Dejan Zuki?, Aleksandar ?irkovi?, ... (Sportface)

Serbia, i convocati del CT Stojkovic: presenti Pavlovic e Jovic - Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha diramato la lista dei convocati per la Nations League. presenti anche Pavlovic e Jovic del Milan. (Pianetamilan)

Perché Vlahovic non è nella lista dei convocati della Serbia? Ecco le dichiarazioni del CT Stojkovic - Visualizzazioni: 202 E’ mancata la convocazione in nazionale per l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. A rispondere al perché ci pensa Stojkovic, il CT della nazionale Serba. Le prossime sfide ...(calciostyle)

Vlahovic rinuncia alla convocazione della Serbia, il CT: “ha problemi in famiglia” - Dusan Vlahovic rinuncia alla convocazione della Serbia per le gare contro Svizzera e Spagna per problemi familiari ...(calcioweb.eu)

Juve, niente nazionale per Vlahovic: il CT della Serbia svela il motivo - Dusan Vlahovic non figura nella lista dei convocati della Serbia per il doppio impegno in arrivo: il CT Stojkovic spiega perché ...(calciomercato)