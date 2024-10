Schumacher pronto a tornare | l’ultim’ora infiamma i tifosi

(Di domenica 6 ottobre 2024). Il consiglio arriva in maniera ufficiale alla scuderia che ancora non ha deciso In questa settimana si è parlato molto di Michael. Il campionissimo tedesco, da diverso tempo non si vede in pubblico, dopo quel terribile incidente sugli scii che lo ha fatto lottare, come tutti sappiamo, tra la vita e la morte.(Lapresse) – Ilveggente.itMa si è sposata la figlia, e secondo alcune indiscrezioni che sono arrivate dalla Germania, Michael si è rivisto, almeno, per meglio dire, lo avrebbero visto gli invitati che sono stati raccomandati al massimo riserbo. Una notizia che comunque è stata accolta nel migliore dei modi da tutti idella Rossa e non solo. Sapere che Michael sta bene, e che è in grado almeno di partecipare a queste ricorrenze, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti. (Ilveggente)