Salvini | Abbraccio Bossi-Maroni che ci hanno accompagnato fin qui

(Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 "Noi non molliamo, noi non molliamo, noi non molliamo. Grazie alla grande Lega e agli amici arrivati da tutta Europa. La Lega è nata da 40 anni per dare forza e territori, per dare coesione sociale e speranza ai nostri popoli. La Lega è una storia di coerenza". Lo ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini in apertura del suo intervento al raduno di Pontida. "Dal prato di Pontida un eterno grazie a Umberto Bossi e a Roberto Maroni per averci accompagnato fin qua", ha sottolineato Salvini. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

