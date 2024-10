Protesta pro-Palestina a Washington, uomo cerca di darsi fuoco (Di domenica 6 ottobre 2024) Un uomo ha cercato di darsi fuoco in segno di Protesta sabato durante una manifestazione pro-Palestina tenuta a Washington in vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Quasi due ore dopo l'inizio della manifestazione, l'uomo ha dato fuoco al suo braccio sinistro prima che passanti e polizia accorsero in suo aiuto, spegnendo le fiamme con acqua ma anche con le loro kefiah, le tradizionali sciarpe palestinesi. "Sono un giornalista e noi trascuriamo (questa causa, ndr), diffondiamo disinformazione", ha gridato l'uomo tra urla di dolore mentre il fuoco sul suo braccio veniva spento. La polizia ha riferito successivamente che l'uomo è stato ricoverato per "lesioni non mortali". Migliaia di persone hanno marciato ieri anche in molte città degli Stati Uniti - da Washington a Los Angeles - chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Unhato diin segno disabato durante una manifestazione pro-tenuta ain vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Quasi due ore dopo l'inizio della manifestazione, l'ha datoal suo braccio sinistro prima che passanti e polizia accorsero in suo aiuto, spegnendo le fiamme con acqua ma anche con le loro kefiah, le tradizionali sciarpe palestinesi. "Sono un giornalista e noi trascuriamo (questa causa, ndr), diffondiamo disinformazione", ha gridato l'tra urla di dolore mentre ilsul suo braccio veniva spento. La polizia ha riferito successivamente che l'è stato ricoverato per "lesioni non mortali". Migliaia di persone hanno marciato ieri anche in molte città degli Stati Uniti - daa Los Angeles - chiedendo un cessate ilimmediato a Gaza. (Quotidiano)

