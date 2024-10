Pisa: uomo ucciso in strada a colpi di pistola davanti al figlio (Di domenica 6 ottobre 2024) Terrore in strada a Pisa questa sera, 6 ottobre 2024, intorno alle 21. Un uomo è stato ucciso nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina L'articolo Pisa: uomo ucciso in strada a colpi di pistola davanti al figlio proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Terrore inquesta sera, 6 ottobre 2024, intorno alle 21. Unè statonella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina L'articoloindialproviene da Firenze Post. (.com)

pisa: uomo ucciso in strada a colpi di pistola davanti al figlio - pisa – Terrore in strada a pisa questa sera, 6 ottobre 2024, intorno alle 21. Un uomo è stato ucciso nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario, sono stati

