Padova-LR Vicenza: le formazioni ufficiali (Di domenica 6 ottobre 2024) Alle 15 allo stadio Euganeo si gioca il big match tra Padova e Vicenza.Le formazioni ufficiali Padova (3-4-2-1): Fortin; Delli Carri, Belli, Perrotta; Cretella, Fusi, Crisetig, Villa; Liguori, Capelli; Spagnoli. All. Andreoletti.LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (Di domenica 6 ottobre 2024) Alle 15 allo stadio Euganeo si gioca il big match tra.Le(3-4-2-1): Fortin; Delli Carri, Belli, Perrotta; Cretella, Fusi, Crisetig, Villa; Liguori, Capelli; Spagnoli. All. Andreoletti.LR(3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (Vicenzatoday)

Vicenzatoday - Padova-LR Vicenza | le formazioni ufficiali

Padova-LR Vicenza: le probabili formazioni - Alle ore 15 all'Euganeo è in programma il big match tra Padova e Vicenza, che vale tantissimo per il vertice della classifica. In caso di vittoria la squadra di Vecchi si prenderebbe il primo posto, superando proprio quella di Andreoletti. In caso contrio sarebbe il Padova a mantenere la vetta... (Vicenzatoday)

