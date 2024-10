Open Arms Fugatti a Pontida | Salvini a processo per aver fatto gli interessi del Paese

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 06 ottobre 2024 "ha segnato sempre i momenti decisivi per la Lega. Oggi celebriamo sì l'autonomia differenziata, ma è anche il momento per dimostrare la nostrea solidarietà a Matteoche oggi è accusato e rischia una condanna e la galera perglidei nostri territori e dei nostri popoli, peravuto il coraggio di fare quello che altri mai avevano, per non essersi nascosto, perdifeso l'interesse di unfermando i barconi. Noi siamo al suo fianco perché questa, come l'autonomia e il federalismo, è una battaglia della Lega" così, governatore del Trentino Alto Adige, intervenendo dal palco di. Courtesy: YoutubeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo)