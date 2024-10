Natale operazione trasparenza Chi organizza deve avere i requisiti

(Di domenica 6 ottobre 2024)per il primodell’era Biancani. Il Comune di Pesaro ha pubblicato sull’albo pretorio un avviso pubblico per individuare operatori economici qualificati e disponibili per la realizzazione del programma degli eventi natalizi, compreso il Capodanno. Il Comune di Pesaro, dopo gli affidamenti concessi in allegria alle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare, non vuole fare scivoloni e affida a un bando aperto a tutti, purché in possesso di un pedigree di affidabilità e concretezza, l’zione della kermesse natalizia. La delibera n. 220 del 17 settembre 2024 non era stata così chiara su questo punto. (Ilrestodelcarlino)