Napoli, aggressioni ai medici sos della Regione:«Due raid al giorno» (Di domenica 6 ottobre 2024) aggressioni in corsia e sicurezza degli operatori sanitari: tra il 2022 e il 2023 sono oltre 600 gli episodi di violenza fisica e verbale registrati nelle strutture sanitarie della Regione con un (Di domenica 6 ottobre 2024)in corsia e sicurezza degli operatori sanitari: tra il 2022 e il 2023 sono oltre 600 gli episodi di violenza fisica e verbale registrati nelle strutture sanitariecon un (Ilmattino.it)

Ilmattino.it - Napoli, aggressioni ai medici sos della Regione:«Due raid al giorno»

Aggressioni a medici e operatori sanitari ma la Sicilia non trasmette i dati, interrogazione alla Regione - "La sicurezza degli operatori sanitari è una questione che non può più essere ignorata. Sempre più spesso medici, infermieri e operatori socio-sanitari subiscono Aggressioni, ma nonostante l’escalation la Sicilia rimane l'unica Regione a non aver ancora trasmesso i propri dati all’osservatorio... (Messinatoday.it)

Aggressioni a medici e operatori sanitari, interrogazione alla Regione: "Sicilia ancora indietro" - "La sicurezza degli operatori sanitari è una questione che non può più essere ignorata. Sempre più spesso medici, infermieri e operatori socio-sanitari subiscono Aggressioni, ma nonostante l’escalation la Sicilia rimane l'unica Regione a non aver ancora trasmesso i propri dati all’osservatorio... (Palermotoday.it)

Aggressioni al personale sanitario nel Lazio, la Regione reagisce: “Aumenteremo sicurezza nei Pronto Soccorso” - In risposta a questo drammatico scenario, Regimenti ha annunciato l’inizio di una serie di visite presso gli ospedali della Regione Lazio dove le Aggressioni sono più frequenti. .   Continua a leggere Aggressioni al personale sanitario nel Lazio, la Regione reagisce: “Aumenteremo sicurezza nei ... (Ilcorrieredellacitta.com)

Aggressione, rapina, e sequestro di persona: fermati 18 minorenni - Un'operazione svolta tra il 1. e il 3. ottobre ha permesso di identificare i membri di un gruppo attivo nella regione, ricostruendone il modus operandi – In corso ulteriori accertamenti, fermato anche ...(cdt.ch)

Attacchi russi sulla regione ucraina di Sumy: 8 persone ferite - Colpite 14 comunità nella regione nordorientale – Tre droni kamikaze Shahed, solitamente usati da Mosca, hanno volato ieri nello spazio aereo bielorusso mentre il presidente Alexander Lukashenko stava ...(cdt.ch)

In Campania aumentano le infezioni in ospedale e le aggressioni - Con una media stimata che varia tra il 5% e il 15% dei pazienti ricoverati in ospedale che sviluppano almeno un'infezione correlata all'assistenza (Ica), la sicurezza ospedaliera e la gestione del ris ...(ansa.it)