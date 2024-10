Moto2, in Giappone prima vittoria di Gonzalez (Di domenica 6 ottobre 2024) MOTEGI (Giappone) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex) trionfa nel Gran Premio del Giappone, soffiando la vittoria al beniamino di casa, Ai Ogura (Boscoscuro). Per il pilota spagnolo si tratta della prima vittoria in Moto2. Sul circuito di Motegi, l’abbraccio del pubblico è comunque tutto per Ogura, secondo in gara e sempre più leader del campionato: il margine da Garcia sale così a 60 punti. Medaglia di bronzo, invece, per il ceco Filip Salac (Kalex). La gara era stata momentaneamente sospesa per bandiera rossa, a seguito della pioggia. Dopo l’interruzione alcuni piloti hanno scelto di tornare in pista montando le gomme slick: tra questi, anche Ogura, il cui rischio ha certamente pagato. Jeremy Alcoba (Kalex) e Zonta Van den Goorbergh (Kalex) chiudono rispettivamente quarto e quinto. (Di domenica 6 ottobre 2024) MOTEGI () (ITALPRESS) – Lo spagnolo Manuel(Kalex) trionfa nel Gran Premio del, soffiando laal beniamino di casa, Ai Ogura (Boscoscuro). Per il pilota spagnolo si tratta dellain. Sul circuito di Motegi, l’abbraccio del pubblico è comunque tutto per Ogura, secondo in gara e sempre più leader del campionato: il margine da Garcia sale così a 60 punti. Medaglia di bronzo, invece, per il ceco Filip Salac (Kalex). La gara era stata momentaneamente sospesa per bandiera rossa, a seguito della pioggia. Dopo l’interruzione alcuni piloti hanno scelto di tornare in pista montando le gomme slick: tra questi, anche Ogura, il cui rischio ha certamente pagato. Jeremy Alcoba (Kalex) e Zonta Van den Goorbergh (Kalex) chiudono rispettivamente quarto e quinto. (Unlimitednews)

