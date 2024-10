Monza-Roma 1-1: Dovbyk illude Juric, Dany Mota dà ancora una chance a Nesta (Di domenica 6 ottobre 2024) Monza 6 ottobre 2024 - La Roma spreca tanto, poi con la qualità dei singoli si illude di poterla vincere, ma una distrazione fatalem porta al pareggio del Monza. All'U-Power Stadium non ci sono vincitori: tra brianzoli e capitolini finisce 1-1: entrambe le reti nel secondo tempo, al vantaggio ospite di Dovbyk risponde Dany Mota. Un punto che non permette al Monza di togliersi dall'ultima posizione in classifica, mentre anche la Roma non riesce a lasciare il gruppo di centro classifica. Primo tempo Qualche sorpresa da parate di entrambi gli allenatori nei rispettivi undici iniziali. Nesta rispetta quasi in toto le previsioni della vigilia, ma con un dettaglio non da poco differente: in porta infatti non va Turati, ma torna Pizzignacco, dopo aver giocato le prime due di campionato da titolare. (Di domenica 6 ottobre 2024)6 ottobre 2024 - Laspreca tanto, poi con la qualità dei singoli sidi poterla vincere, ma una distrazione fatalem porta al pareggio del. All'U-Power Stadium non ci sono vincitori: tra brianzoli e capitolini finisce 1-1: entrambe le reti nel secondo tempo, al vantaggio ospite dirisponde. Un punto che non permette aldi togliersi dall'ultima posizione in classifica, mentre anche lanon riesce a lasciare il gruppo di centro classifica. Primo tempo Qualche sorpresa da parate di entrambi gli allenatori nei rispettivi undici iniziali.rispetta quasi in toto le previsioni della vigilia, ma con un dettaglio non da poco differente: in porta infatti non va Turati, ma torna Pizzignacco, dopo aver giocato le prime due di campionato da titolare. (Sport.quotidiano)

Monza-Roma, caos nel finale: il rigore negato su Baldanzi e i fischi sotto al settore ospiti - Pari ancor più amaro per i giallorossi dopo il controverso episodio nell'area brianzola e la nuova contestazione da parte dei tifosi ...(corrieredellosport)

Caressa durissimo: “Rigore non concesso alla Roma? Non capisco e ora ci rinuncio” - In studio a Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato un discusso episodio arbitrale di Monza-Roma: le sue durissime parole ...(fcinter1908)