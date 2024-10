Mkhitaryan in netto miglioramento: scelta Inter non casuale (Di domenica 6 ottobre 2024) Henrikh Mkhitaryan ha iniziato da titolare il match tra Inter e Torino della settima giornata di Serie A 2024-2025. L’armeno è stato poi sostituito da Simone Inzaghi nel secondo tempo. LA CRESCITA – Henrikh Mkhitaryan ha probabilmente disputato la sua miglior partita stagionale in occasione della vittoria dell’Inter sul Torino per 3-2. Il calciatore ex Roma si è disimpegnato con efficacia lungo tutto l’arco della sfida, dimostrando ai più scettici di non aver perso quello smalto cui ci ha abituati nelle annate vissute con la maglia dei nerazzurri. Approfittando anche di una sfida giocata quasi Interamente nella metà campo dei granata, considerata l’espulsione di Guillermo Maripán al 20? dell’incontro, l’armeno si è reso protagonista di tanta corsa proficua e funzionale ad accelerare la manovra offensiva in entrambi i tempi di gioco. (Di domenica 6 ottobre 2024) Henrikhha iniziato da titolare il match trae Torino della settima giornata di Serie A 2024-2025. L’armeno è stato poi sostituito da Simone Inzaghi nel secondo tempo. LA CRESCITA – Henrikhha probabilmente disputato la sua miglior partita stagionale in occasione della vittoria dell’sul Torino per 3-2. Il calciatore ex Roma si è disimpegnato con efficacia lungo tutto l’arco della sfida, dimostrando ai più scettici di non aver perso quello smalto cui ci ha abituati nelle annate vissute con la maglia dei nerazzurri. Approfittando anche di una sfida giocata quasiamente nella metà campo dei granata, considerata l’espulsione di Guillermo Maripán al 20? dell’incontro, l’armeno si è reso protagonista di tanta corsa proficua e funzionale ad accelerare la manovra offensiva in entrambi i tempi di gioco. (Inter-news)

Inter-news - Mkhitaryan in netto miglioramento: scelta Inter non casuale

Mkhitaryan frena: «Inter, felici per la vittoria ma c’è tanto da migliorare!» - Col rigore hanno fatto il 3-2 che ci ha messo un po’ in difficoltà. Anche se sono basse in classifica, tutte le squadre si sono rinforzate. RIAPERTA – Henrikh Mkhitaryan analizza quanto accaduto in Inter-Torino, rispondendo alle domande dei giornalisti di SportMediaset: «Secondo me quando abbiamo ... (Inter-news)

Mkhitaryan: «Thuran un giocatore importante per l’Inter. Dobbiamo migliorare in difesa» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Mkhitaryan: «Thuran un giocatore importante per ... (Inter-news)

Mkhitaryan: «Delusi perché soffriamo senza palla. Inter, lavoriamo!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Mkhitaryan: «Delusi perché soffriamo senza palla. ... (Inter-news)

Ex Arsenal & Man United Star Admits Inter Milan ‘Can’t Keep Defending Like This’ | OneFootball - Henrikh Mkhitaryan admits that Inter Milan “can’t keep defending” the way that they have in their last few matches. The Armenian spoke to Italian broadcaster RAI Sport, via FCInterNews, after his team ...(onefootball)

Mkhitaryan a Rai Sport: «Thuram? Giocatore FORTISSIMO. Scudetto? Non sarà facile VINCERE per questo MOTIVO» - Mkhitaryan: «Thuram? Giocatore FORTISSIMO. Scudetto? Non sarà facile VINCERE per questo MOTIVO». Le dichiarazioni del nerazzurro Grande vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che batte 3-2 il Torino e si po ...(calcionews24)

Orgoglio Inzaghi: "Tre partite vinte in 7 giorni, che devo dire? E paghiamo più del dovuto..." - Il tecnico nerazzurro soddisfatto dei suoi ma preoccupato per i tanti gol concessi: "Ci sono momenti così, non basta quanto fatto finora" ...(gazzetta)