Messina-Benevento, l'analisi di Borello: "Gare come questo vanno sbloccate subito per indirizzarle" Tempo di lettura: 2 minutiE' un pareggio che soddisfa solo in parte il Benevento quello ottenuto al "San Filippo – Franco Scoglio" contro il Messina, ma l'analisi di Giuseppe Borello è improntata all'ottimismo, anche se non manca un pizzico di amarezza per non avere indirizzato subito la gara nel verso giusto. CONDIZIONE – "Ero molto carico e determinato. Dopo Catania ho avuto questo problema che mi ha tenuto fuori per tre settimane, ma ora si torna a lavorare cercando di aiutare la squadra". PUNTI – "Se la sblocchi subito diventa un'altra gara. Bisogna essere più cinici. Le partite a lungo andare soprattutto fuori diventano difficili. Era alla nostra portata. Se punti al vertice queste sfide vanno vinte. Le occasioni sono state tante e nitide". RUOLO – "Nella mia carriera nasco da esterno di attacco, ma negli ultimi anni ho giocato molto tra le linee.

Messina-Benevento, le parole di Auteri: “Abbiamo creato tanto, sono due punti persi” - Serviva più continuità, quello sì. LATINA – “Da domani si ricomincia per preparare questa gara in maniera adeguata. A conti fatti i siciliani nella ripresa avrebbe anche potuto conquistare i tre punti avendo colpiti due legni, ma nel complesso il Benevento ha gestito male moltissime situazioni ... (Anteprima24)

Il Messina pareggia contro la capolista Benevento, due pali negano il colpaccio - Positiva prestazione del Messina, che ha pareggiato 0 a 0, allo stadio "Franco Scoglio", contro la capolista Benevento, dimostrando carattere ed orgoglio. Pronti via ed ospiti subito pericolosi con la girata di Perlingieri, parata in tuffo da Krapikas. . . . Risponde Pedicillo, la sua staffilata ... (Messinatoday)

SERIE C/ Messina-Benevento, segui la diretta testuale - it. A disp. Tabellino (ore 15) Messina (4-3-3): Kaprikas; Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi; Garofalo, Petrucci, Frisenna; Cominetti, Anatriello, Pedicillo. : Curtosi, Di Bella, Mameli, Marino, Morleo, Ndir, Di Palma, Adragna, Anzelmo, Luciani, Petrungaro, Mamona, Re. Il tecnico del Benevento conferma ... (Anteprima24)

Il Messina in casa ferma la capolista Benevento: pareggio senza reti - Messina 0 - Benevento 0 Messina (4-3-3): Krapikas 6,5 , Lia 6 , Manetta 6 , Rizzo 6 , Ortisi 5 , Frisenna 6 (24’ st Re 6 ), Petrucci 6,5 (41’ st Anzelmo ), ...(messina.gazzettadelsud)

