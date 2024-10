Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 7 ottobre con tre azzurri (Di domenica 6 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 7 ottobre per quanto riguarda il Masters 1000 di Shanghai 2024. Scenderanno finalmente in campo tre azzurri – Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e, pioggia permettendo, Lorenzo Musetti – che attendono da giorni di disputare il proprio match di secondo turno. Nonostante alcuni giocatori della parte alta siano già agli ottavi, non è previsto un doppio turno. Trattandosi di un torneo spalmato su 10 giorni, malgrado le condizioni meteorologiche avverse c’è infatti tutto il tempo per recuperare il ritardo sulla tabella di marcia. Di seguito l’ordine di gioco completo. STADIUM COURT ore 06.30 Prosecuzione (7) Fritz vs (Q) Atmane 4/3 a seguire Prosecuzione Bergs vs (19) Dimitrov 3/6 4/2 a seguire (13) Tiafoe vs Zhou non prima delle ore 12.30 Berrettini vs (12) Rune a seguire (28) Cobolli vs (WC) Wawrinka SHOW COURT 3 ore 06. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda ildi. Scenderanno finalmente in campo tre– Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e, pioggia permettendo, Lorenzo Musetti – che attendono da giorni di disputare il proprio match di secondo turno. Nonostante alcuni giocatori della parte alta siano già agli ottavi, non è previsto un doppio turno. Trattandosi di un torneo spalmato su 10 giorni, malgrado le condizioni meteorologiche avverse c’è infatti tutto il tempo per recuperare il ritardo sulla tabella di marcia. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT ore 06.30 Prosecuzione (7) Fritz vs (Q) Atmane 4/3 a seguire Prosecuzione Bergs vs (19) Dimitrov 3/6 4/2 a seguire (13) Tiafoe vs Zhou non prima delle ore 12.30 Berrettini vs (12) Rune a seguire (28) Cobolli vs (WC) Wawrinka SHOW COURT 3 ore 06. (Sportface)

Masters 1000 Shanghai, che fatica per Sinner: rimonta, lotta e batte l’argentino Etcheverry in tre set - Così Sinner accede agli ottavi di finale del penultimo 1000 della stagione e firma la vittoria numero 61 in questa stagione. . Il numero uno al mondo superato in rimonta nel secondo turno l’argentino Martin Etcheverry, numero 37 del ranking, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Una fatica enorme, ... (Ilfattoquotidiano)

