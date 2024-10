Mark Zuckerberg prende la rincorsa e supera Jeff Bezos, conquistando il titolo di secondo “Paperone” a livello mondiale. Al vertice c’è solo Elon Musk al comando (Di domenica 6 ottobre 2024) Cambiamenti nella classifica dei ricchi del mondo. secondo Bloomberg Billionaires Index, Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e conquista il titolo di secondo “Paperone” alle spalle solo di Elon Musk. L’amministratore delegato di Meta vale 210,7 miliardi di dollari contro i 209,2 del fondatore di Amazon. Cifre stratosferiche ma ben lontane dai 262,8 miliardi del patron di Tesla, saldo nella sua posizione di uomo più ricco al mondo. La ricchezza di Zuckerberg è legata a Meta, di cui ha circa il 13%. I titoli dell’ex Facebook sono saliti quest’anno di circa il 70%, aumentando la sua fortuna di 78 miliardi. E non è escluso che questa possa crescere ancora: l’amministratore delegato di Meta ha infatti solo 40 anni, meno dei 53 che ci sono voluti a Musk per costruire il suo impero e ben meno di Warren Buffett, che ha ammassato al sua ricchezza dopo i 65 anni. (Di domenica 6 ottobre 2024) Cambiamenti nella classifica dei ricchi del mondo.Bloomberg Billionaires Index,e conquista ildi” alle spalledi. L’amministratore delegato di Meta vale 210,7 miliardi di dollari contro i 209,2 del fondatore di Amazon. Cifre stratosferiche ma ben lontane dai 262,8 miliardi del patron di Tesla, saldo nella sua posizione di uomo più ricco al mondo. La ricchezza diè legata a Meta, di cui ha circa il 13%. I titoli dell’ex Facebook sono saliti quest’anno di circa il 70%, aumentando la sua fortuna di 78 miliardi. E non è escluso che questa possa crescere ancora: l’amministratore delegato di Meta ha infatti40 anni, meno dei 53 che ci sono voluti aper costruire il suo impero e ben meno di Warren Buffett, che ha ammassato al sua ricchezza dopo i 65 anni. (Ilfattoquotidiano)

