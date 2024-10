"Mai sentito una mer*** peggiore": Manuel Agnelli distrugge il concorrente di X-Factor (Di domenica 6 ottobre 2024) Mancamento in studio a X Factor. Ai bootacamp del reality musicale di Sky, il duo Potara ha la bella idea di esibirsi nella cover “trap” di Smells like teen spirit. Vale a dire, l'inno grunge per eccellenza dei Nirvana, il manifesto disperato e nichilista di una intera generazione. Di fronte a questa scelta ardita, anche Jake La Furia, il rapper fondatore dei Club Dogo che di sicuro musicalmente non è proprio affine a Kurt Cobain, sgrana gli occhi. Ma è Manuel Agnelli, leader degli Afterhours da molti considerati la versione italiana del Seattle-sound degli anni Novanta, il più spiazzato. Quando i due giovanotti, berretto e maglia righe, iniziano a cantare il pezzo stravolgendolo tra vocoder, arrangiamenti elettronici un po' banalotti e pure qualche mossetta “fluida”, l'artista sbrocca. (Di domenica 6 ottobre 2024) Mancamento in studio a X. Ai bootacamp del reality musicale di Sky, il duo Potara ha la bella idea di esibirsi nella cover “trap” di Smells like teen spirit. Vale a dire, l'inno grunge per eccellenza dei Nirvana, il manifesto disperato e nichilista di una intera generazione. Di fronte a questa scelta ardita, anche Jake La Furia, il rapper fondatore dei Club Dogo che di sicuro musicalmente non è proprio affine a Kurt Cobain, sgrana gli occhi. Ma è, leader degli Afterhours da molti considerati la versione italiana del Seattle-sound degli anni Novanta, il più spiazzato. Quando i due giovanotti, berretto e maglia righe, iniziano a cantare il pezzo stravolgendolo tra vocoder, arrangiamenti elettronici un po' banalotti e pure qualche mossetta “fluida”, l'artista sbrocca. (Liberoquotidiano)

