LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: gara bagnata, fuga a più di 4? (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:34 4’4o” il distacco. gara monotona fino a qui senza tanti colpi di scena ma siamo appena nei primi 60 km di corsa. 13:29 Corridori che stanno passando nei pressi del centro abitato di Chateaudun e puntano Vendome. 13:27 51 km fatti. 162 all’arrivo. Il vantaggio della fuga scende sotto i 5?. 13:25 I grandi favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il primo può vantare sull’appoggio fondamentale di Soren Kragh Andersen, vincitore qui nel 2018. Il secondo invece può fare affidamento su T. Declerq e E. Theuns, forse gli uomini più in forma di questa Lidl Trek al momento. 13:22 Desal e Boulet hanno già partecipato alla Parigi-Tours élite (l’anno scorso) e si sono piazzati rispettivamente 92° e 138°. Retegi e Le Huitouze invece non sono mai stati al via della classica autunnale. 13:18 fuga che sta mettendo metri di distacco sul plotone. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:34 4’4o” il distacco.monotona fino a qui senza tanti colpi di scena ma siamo appena nei primi 60 km di corsa. 13:29 Corridori che stanno passando nei pressi del centro abitato di Chateaudun e puntano Vendome. 13:27 51 km fatti. 162 all’arrivo. Il vantaggio dellascende sotto i 5?. 13:25 I grandi favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il primo può vantare sull’appoggio fondamentale di Soren Kragh Andersen, vincitore qui nel 2018. Il secondo invece può fare affidamento su T. Declerq e E. Theuns, forse gli uomini più in forma di questa Lidl Trek al momento. 13:22 Desal e Boulet hanno già partecipato allaélite (l’anno scorso) e si sono piazzati rispettivamente 92° e 138°. Retegi e Le Huitouze invece non sono mai stati al via della classica autunnale. 13:18che sta mettendo metri di distacco sul plotone. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | gara bagnata fuga a più di 4?

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: gara bagnata, fuga a più di 5? - 13:16 A gettare ancora più insicurezza sulle strategie finali è la posizione di queste due cote: Vouvray al km 196 e Rochecorbon al km 203. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e ... (Oasport)

Diretta MotoGp Giappone, la gara live. Bagnaia è a -15 da Martin - Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'43"998 8. La gara della Moto3 parte alle 4, poi c'è la Moto2 alle 5. Dopo aver ottenuto una strepitosa pole, la prima nella massima cilindrata, Pedro Acosta ieri ha gettato via la vittoria a quattro giri dal traguardo, mentre era in testa alla gara Sprint. 22 ... (Sport.quotidiano)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: alle 7.00 la gara, la pioggia resta un fattore possibile - 6. Bagnaia, però, dovrà prestare particolare attenzione allo spagnolo Pedro Acosta. La gara inizierà a partire dalle ore 07. Ne ha facoltà il piemontese, consistente sul passo gara e con le carte in regola per salire sul podio più alto. Come seguire il GP Giappone in tv/streaming – La griglia di ... (Oasport)