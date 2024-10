LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: Hirschi vince in volata davanti a Gregoire, 5° Albanese (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2024. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere aggiornati su questo sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.39 Questa la top 10 della settantasettesima edizione della Coppa Agostoni: 1 Marc Hirschi (UAE Team Emirates) 3:59.08 2 Romain Gregoire (Groupama – FDJ) +0.00? 3 Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.01? 4 Alex Aranburu (Movistar Team) +0.09?5 vincenzo Albanese (Arkea – B&B Hotels) +0.31? 6 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) +0.32? 7 Aurelien Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.32?8 Davide de Pretto (Team Jayco AlUla) +0.32?9 Filippo Conca (Q 36.5 Continental Team) +0. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.41 Termina qui latestuale della. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere aggiornati su questo sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.39 Questa la top 10 della settantasettesima edizione della: 1 Marc(UAE Team Emirates) 3:59.08 2 Romain(Groupama – FDJ) +0.00? 3 Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.01? 4 Alex Aranburu (Movistar Team) +0.09?5nzo(Arkea – B&B Hotels) +0.31? 6 Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) +0.32? 7 Aurelien Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.32?8 Davide de Pretto (Team Jayco AlUla) +0.32?9 Filippo Conca (Q 36.5 Continental Team) +0. (Oasport)

Oasport - LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA | Hirschi vince in volata davanti a Gregoire 5 Albanese

LIVE – Varese-Tortona 14-12: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla due è attesa tra poco, buon divertimento! 16:32 – Sul campo viene premiato Nicolò Martinenghi, varesino oro olimpico a Parigi 2024 16:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi ... (Sportface)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: si stacca Affini a 30km dall’arrivo, gruppo quasi rientrato - 16:13 Corridori coperti di fango. Nonostante sia decisamente un percorso che può far prevalere un arrivo in volata, le due côte finali, quella di Vouvray (700 metri al 4. 5 adesso i minuti di distacco dal gruppo. 14:03 C’è l’italiano Affini EDOARDO in testa nella fuga! 13:59 Situazione che fino a ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori - 23 Mancano 5 chilometri all’arrivo!! 16. 03 Stiamo per entrare nel circuito del Lissolo. 16 Iniziano a voltarsi i quattro di testa che vedono i propri inseguitori. 13. 15. 12. 04 Il distacco è sceso a 30?. 15. 49 Chiuso il primo giro del circuito. 14. 20 Inizia l’ultima ascesa del Colle ... (Oasport)

Bologna-Parma, il risultato in diretta LIVE - Woyo Coulibaly ha ricevuto un cartellino rosso - il Parma conta 4 giocatori espulsi in questa stagione di Serie A e questa espulsione è la sua prima ricevuta dal 21 settembre 2024, contro il Lecce. Il ...(sport.sky)

Monza-Roma diretta Serie A: segui LIVE la partita di oggi - Juric per riscattare la sconfitta in Europa League, Nesta cerca il primo successo: la cronaca in tempo reale dal prepartita al fischio finale ...(corrieredellosport)

LBA - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari: diretta (dove in TV) 18:15 - L’EA7 Emporio Armani Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita il Banco di Sardegna Sassari, che viene ...(pianetabasket)