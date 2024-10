Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lega di Matteo Salvini si ritrova a Pontida oggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà una Pontida come le altre", ha detto Matteo Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà quella forza che mi accompagnerà in tribunale". Il leader della Lega, sul pratone delle origini, L'articolo Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladi Matteosioggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà unacome le altre", ha detto Matteo, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà quella forza che mi accompagnerà in tribunale". Il leader della, sul pratone delle origini, L'articolosidiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (webmagazine24)

Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini - Assente l'alleata storica Marine Le Pen La Lega di Matteo Salvini si ritrova a Pontida oggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. La prima volta di Vannacci sul pratone. "Non sarà una Pontida come le altre", ha detto Matteo Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno ... (Sbircialanotizia)

Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini - Il leader della Lega, sul pratone delle origini, […]. (Adnkronos) – La Lega di Matteo Salvini si ritrova a Pontida oggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà una Pontida come le altre", ha detto Matteo Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà ... (Periodicodaily)

Oggi a Pontida il raduno della Lega di Salvini, chi sono gli ospiti dell’estrema destra internazionale - La 36esima edizione si concentrerà sul processo Open Arms in corso, che vede Matteo Salvini imputato: "Non è reato difendere i confini", lo slogan. Tra gli ospiti della destra sovranista internazionale spicca il nome del premier ungherese Viktor Orbán. Sul palco anche il generale Roberto Vannacci. ... (Fanpage)