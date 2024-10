Lega: Schlein, 'Salvini eroe? Detto da Orban e Wilders non stupisce, non fanno interessi Italia' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - A Portinda "Orban è arrivato in aereo e non ha avuto problemi. Altrimenti in treno ne avrebbe avuti, visto che Salvini fa tutto meno che occuparsi di ferrovie". Lo ha Detto Elly Schlein a In altre parole, su La7. Salvini "l'ho visto circondato da due alleati molto sbagliati: Orban, che isola l'Italia, e Wilders, che diceva non un centesimo all'Italia. Non mi stupisce che lo definiscano un eroe. Ma così non si fanno gli interessi dell'Italia", ha aggiunto la segretaria del Pd. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - A Portinda "è arrivato in aereo e non ha avuto problemi. Altrimenti in treno ne avrebbe avuti, visto chefa tutto meno che occuparsi di ferrovie". Lo haEllya In altre parole, su La7."l'ho visto circondato da due alleati molto sbagliati:, che isola l', e, che diceva non un centesimo all'. Non miche lo definiscano un. Ma così non siglidell'", ha aggiunto la segretaria del Pd. (Liberoquotidiano)

Da Pontida la sfida europea di Salvini. E su Schlein e campo largo… Parla Palano - . Tant’è che anche nel suo discorso finale, Salvini è tornato sulla questione cittadinanza. Ci sono più affinità, su questo con Fratelli d’Italia. Detto questo, qualsiasi ipotesi di alleanza, passa dall’esito del processo di cambiamento interno al Movimento 5 Stelle. net è Damiano Palano, ... (Formiche)

Treni, Schlein: Salvini guardi specchio per cercare responsabile - Roma, 3 ott. it. È sotto gli occhi di tutti che interruzioni, guasti, ritardi alla rete ferroviaria siano sempre più frequenti, bloccando di fatto l’Italia. E non solo per ieri, ma per l’odissea che lavoratrici e lavoratori, viaggiatori e pendolari vivono quotidianamente, soprattutto dopo ... (Ildenaro)

Schlein: Salvini non fa funzionare ferrovie, pensa solo a venderle - Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. Non si occupa di fare funzionare le ferrovie, pensa solo a come venderle”. it. “Il guasto di oggi all’alba nel nodo di Roma, che ha causato oltre tre ore di stop con ripercussioni in tutta Italia dal Brennero a Palermo, è solo l’ennesima ... (Ildenaro)

Da Pontida la sfida europea di Salvini. E su Schlein e campo largo… Parla Palano - Conversazione con Damiano Palano, politologo e direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica ...(formiche)

Questione autonomia, dibattito politico sempre più acceso - Oggi è il giorno del raduno leghista a Pontida. Il vicepremier Salvini risponde a Tajani e Occhiuto che avevano chiesto prudenza sull'autonomia: "farà bene alla Lombardia come alla Calabria". Il commi ...(rainews)