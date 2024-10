Lazio, Pedro: "Vittoria importante, Stiamo lavorando bene. Spero di aiutare quando entro. Ai giovani dico..." (Di domenica 6 ottobre 2024) Pedro, protagonista di Lazio-Empoli con la rete che ha regalato la vittoria ai biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel (Di domenica 6 ottobre 2024), protagonista di-Empoli con la rete che ha regalato la vittoria ai biancocelesti, ha parlato ai microfoni diStyle Channel (Calciomercato)

Empoli, D'Aversa: "Il gol di Zaccagni oltre il recupero. Provocazioni della Lazio? Da Pedro non mi aspetto che..." - Dopo la sconfitta contro la Lazio, l`allenatore dell`Empoli Roberto D`Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa. RIMPIANTI -... (Calciomercato)

Lazio, Baroni: "Siamo ambiziosi, non guardiamo la classifica. Pedro un titolare. Turnover? Non mi piace..." - Marco Baroni si gode il quarto successo di fila della sua Lazio. Dopo il 2-1 in rimonta sull`Empoli, il tecnico biancoceleste ha parlato ai... (Calciomercato)

Lazio-Empoli 2-1, Zaccagni e Pedro in coro: “Contenti per la vittoria” - “Nuno Tavares è un giocatore straordinario, ci da tante soluzioni soprattutto in fase offensiva. Dobbiamo continuare su questa strada e ci toglieremo grandi soddisfazioni”, ha aggiunto Zaccagni. Spero di continuare così. “Siamo veramente contenti, stiamo creando qualcosa di bello ed emozionante. ... (Sportface)

Pagelle Lazio Empoli: Zaccagni suona la CARICA, Nuno Tavares PENNELLA. E Pedro… – VOTI - Pagelle Lazio Empoli: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25 I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Empoli, match valido per la settima giornata ...(lazionews24)

Pedro, chi è l'attaccante biancoceleste: la lunga carriera, il mondiale vinto e il passato alla Roma - La Lazio vince in casa con l'Empoli 2-1. Una partita sporca, vinta in rimonta, attaccando a testa bassa nel secondo tempo. Una vittoria importante, che tiene i biancocelesti in piena ...(ilmessaggero)

Baroni si gode la Lazio: "Contro l'Empoli una vittoria voluta. E su Pedro..." - Il tecnico biancoceleste applaude la sua squadra dopo il 2-1 in rimonta sui toscani all'Olimpico: cos'ha detto ...(corrieredellosport)