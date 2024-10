L’Atalanta torna a brillare anche in campionato: super Retegui, Ederson 100 e lode (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Atalanta torna a brillare anche in campionato polverizzando il Genoa per 5-1. Una prestazione decisamente convincente con un super Retegui ed un Ederson monumentale, nel giorno della sua presenza numero 100 con la maglia delL’Atalanta. L’italo-argentino si porta a casa il pallone della partita con la tripletta realizzata alla sua ex squadra. Ma oltre alle reti (di cui una su rigore) l’attaccante nerazzurro ha lottato come un leone su tutte le palle, facendo letteralmente impazzire la difesa rossoblu. Il primo tempo si chiude con una sola rete di vantaggio, sin troppo poco rispetto allo strapotere dimostrato. Il Genoa non si è mai reso pericoloso, subendo paurosamente le folate offensive dei nostri. La ripresa è stata lo show del gol che ha visto protagonisti, oltre al centravanti della nazionale, anche Ederson e De Roon, entrambi con due missili. (Di domenica 6 ottobre 2024)inpolverizzando il Genoa per 5-1. Una prestazione decisamente convincente con uned unmonumentale, nel giorno della sua presenza numero 100 con la maglia del. L’italo-argentino si porta a casa il pallone della partita con la tripletta realizzata alla sua ex squadra. Ma oltre alle reti (di cui una su rigore) l’attaccante nerazzurro ha lottato come un leone su tutte le palle, facendo letteralmente impazzire la difesa rossoblu. Il primo tempo si chiude con una sola rete di vantaggio, sin troppo poco rispetto allo strapotere dimostrato. Il Genoa non si è mai reso pericoloso, subendo paurosamente le folate offensive dei nostri. La ripresa è stata lo show del gol che ha visto protagonisti, oltre al centravanti della nazionale,e De Roon, entrambi con due missili. (Bergamonews)

