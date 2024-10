La rinascita dopo il disastro: il dato sul Napoli che fa ben sperare (Di domenica 6 ottobre 2024) La rinascita del Napoli dopo il disastro passa anche attraverso i dati: ecco perché Conte può sorridere Il Napoli sta ritrovando solidità, dopo una stagione terribile, tra le peggiori dell’ultimo anno. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. dopo lo sbandamento collettivo, la dirigenza partenopea ha deciso di ripartire più forte, con investimenti sul mercato importanti e la scelta di prendere Antonio Conte. Una garanzia. dopo sette giornate e prima della seconda sosta per gli impegni della Nazionale, il Napoli è primo in classifica. Una boccata d’aria per i sostenitori azzurri che sono tornati finalmente a vivere le vicende della squadra con passione e sintonia. C’è un dato particolare che sottolinea quanto stia crescendo il gruppo allenato da Conte: solo la Juventus, fino al match contro il Cagliari, vanta un risultato migliore. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladelilpassa anche attraverso i dati: ecco perché Conte può sorridere Ilsta ritrovando solidità,una stagione terribile, tra le peggiori dell’ultimo anno. Ma non tutti i mali vengono per nuocere.lo sbandamento collettivo, la dirigenza partenopea ha deciso di ripartire più forte, con investimenti sul mercato importanti e la scelta di prendere Antonio Conte. Una garanzia.sette giornate e prima della seconda sosta per gli impegni della Nazionale, ilè primo in classifica. Una boccata d’aria per i sostenitori azzurri che sono tornati finalmente a vivere le vicende della squadra con passione e sintonia. C’è unparticolare che sottolinea quanto stia crescendo il gruppo allenato da Conte: solo la Juventus, fino al match contro il Cagliari, vanta un risultato migliore. (Spazionapoli)

