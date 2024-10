La psicoterapeuta Letizia Giordani trovata morta con una ferita alla testa a Foiano della Chiana (Arezzo) (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri nell’ Aretino , non viene esclusa l’ipotesi di un omicidio . L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa. La vittima si chiamava Letizia Giordani , aveva 72 anni, era una psicoterapeuta, abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo . La donna, secondo quanto ricostruito (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri nell’ Aretino , non viene esclusa l’ipotesi di un omicidio . L'hannoin un campo di) con una vistosa. La vittima si chiamava, aveva 72 anni, era una, abitava in un casolare trae la frazione di Pozzo . La donna, secondo quanto ricostruito (Feedpress.me)

Feedpress.me - La psicoterapeuta Letizia Giordani trovata morta con una ferita alla testa a Foiano della Chiana (Arezzo)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio - Si indaga per omicidio e i carabinieri stanno conducendo le ricerche per risalire all'autore del […] The post Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio appeared first on L'Identità. . Il cadavere aveva la testa fracassata. (Adnkronos) – Una donna di 72 anni, Letizia ... (Lidentita.it)

Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: ipotesi di omicidio - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana... (Leggo.it)

Arezzo: donna trovata morta in un campo con ferite alle testa. S’indaga per omicidio - Mistero ad Arezzo. . Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta la notte scorsa, 6 ottobre 2024, in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo: donna trovata morta in un campo con ... (Firenzepost.it)

Donna trovata morta in un campo con ferita alla testa, si ipotizza un omicidio - La vittima è Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta. Secondo quanto si è appreso, non è stata usata un'arma da fuoco e non c'erano oggetti contundenti vicino al cadavere ...(rainews.it)

Donna trovata morta in un campo nell'Aretino - Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito a Foiano della Chiana (Arezzo). Si indaga per omicidio.(rainews.it)

Arezzo, Letizia esce e scompare: trovata morta in un campo con ferita alla testa, ipotesi omicidio - Letizia Giordani è stata trovata morta nelle scorse ore in un campo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, alcune ore dopo la sua scomparsa da ...(fanpage.it)