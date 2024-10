Juventus-Cagliari, Vlahovic che rimpianti: dalla palla del 2-0 al pareggio (Di domenica 6 ottobre 2024) È successo di tutto nel finale di Juventus-Cagliari, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. La formazione bianconera, passata in vantaggio con una rete di Vlahovic su rigore, ha subìto il primo gol del suo campionato all’88’ con un rigore di Marin dopo un contatto tra Piccoli e Douglas Luiz. Prima della rete dell’1-1, però c’è un film da raccontare che ha la sua scena chiave in un gol clamoroso sbagliato da Dusan Vlahovic nel secondo tempo. Dopo una conclusione di Douglas Luiz e la respinta corta di Scuffet, Vlahovic ha sul suo piede forte la palla del 2-0. Ma la conclusione del serbo a porta vuota è imprecisa. Poco prima, al 72?, Scuffet aveva respinto un tiro di Vlahovic dopo un’imbucata di Fagioli. Il duello si è ripetuto sei minuti dopo, ma il portiere sardo è stato praticamente graziato dal centravanti avversario. All’88’ è arrivato il pareggio. (Sportface) (Di domenica 6 ottobre 2024) È successo di tutto nel finale di, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. La formazione bianconera, passata in vantaggio con una rete disu rigore, ha subìto il primo gol del suo campionato all’88’ con un rigore di Marin dopo un contatto tra Piccoli e Douglas Luiz. Prima della rete dell’1-1, però c’è un film da raccontare che ha la sua scena chiave in un gol clamoroso sbagliato da Dusannel secondo tempo. Dopo una conclusione di Douglas Luiz e la respinta corta di Scuffet,ha sul suo piede forte ladel 2-0. Ma la conclusione del serbo a porta vuota è imprecisa. Poco prima, al 72?, Scuffet aveva respinto un tiro didopo un’imbucata di Fagioli. Il duello si è ripetuto sei minuti dopo, ma il portiere sardo è stato praticamente graziato dal centravanti avversario. All’88’ è arrivato il

