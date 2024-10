Infortunio Zapata, ANSIA per le condizioni dopo la SFIDA contro l’Inter! L’attaccante ringrazia i tifosi nerazzurri! – FOTO (Di domenica 6 ottobre 2024) Infortunio Zapata, c’è ANSIA per le sue condizioni dopo la SFIDA contro l’Inter! L’attaccante ringrazia anche i tifosi nerazzurri! – FOTO Brutto Infortunio per Duvan Zapata, attaccante del Torino, che durante la SFIDA contro l‘Inter, finita 3-2 per i nerazzurri, ha lasciato il campo in barella per un brutto movimento del ginocchio. L’attaccante granata è uscito tra (Di domenica 6 ottobre 2024), c’èper le suelaanche i! –Bruttoper Duvan, attaccante del Torino, che durante lal‘Inter, finita 3-2 per i, ha lasciato il campo in barella per un brutto movimento del ginocchio.granata è uscito tra (Calcionews24)

Arezzo, a Sassari vale tanto. Sfida d'alta classifica contro la Torres - La medicina migliore dopo una sconfitta è fare risultato. Se poi ti trovi davanti uno scontro diretto d'alta classifica, uscirne indenne avrebbe valore doppio. L'Arezzo va a Sassari a giocarsi una partita insidiosa, scorbutica, contro un avversario che Troise ha definito "verticale". In... (Today)

Serie B, la Redel scende in campo al PalaCalafiore nella sfida contro Barcellona - Dopo il successo del Palanapolitano di Marigliano, la Redel scalpita per l'esordio casalingo di domenica 6 ottobre. Sul parquet del PalaCalafiore arriva il Barcellona 4.0. I neroarancio vogliono conquistare sin da subito la piazza reggina, esigente e appassionata e la voglia di volare e di... (Reggiotoday)

Rovella a LSC: "Questa è la Lazio che vi dovete aspettare sempre. I tifosi..." - Nicolò Rovella, intercettato dai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato così dopo la sfida vinta contro l'Empoli: "Questa Lazio non deve mollare mai è quella che ...(lalaziosiamonoi)

Lazio, infortunio per Lazzari contro l'Empoli: stop muscolare per il terzino biancoceleste - Brutte notizie in arrivo in casa Lazio. Mister Baroni ha perso per infortunio Manuel Lazzari nel corso del primo tempo della sfida contro l'Empoli, valida per il 7° turno di Serie A.(ilmessaggero)