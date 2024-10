Incidente mortale a Gravellona Lomellina, scontro tra due auto: perde la vita un 65enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno degli uomini a bordo delle vetture, un 65enne, è morto praticamente sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite e una è stata trasportata con un'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno degli uomini a bordo delle vetture, un, è morto praticamente sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite e una è stata trasportata con un'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. (Fanpage)

Fanpage - Incidente mortale a Gravellona Lomellina scontro tra due auto | perde la vita un 65enne

Terzo incidente mortale in poche ore nel Pavese: a Gravellona Lomellina 65enne muore nello schianto fra due auto - . Sul posto, insieme anche ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati in codice rosso dalla centrale operativa di Areu, con 2 ambulanze, auto medica ed elisoccorso. Il Terzo incidente con conseguenze mortali in provincia di Pavia, dopo quelli a Gropello Cairoli poco prima ... (Ilgiorno)

Incidente in via del Tuscolano: automobilista 65enne gravissimo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY gravissimo Incidente in via del Tuscolano. . Intorno alle 11 di mattina un 65enna alla guida di un’Opel Corsa ha sbandato ed è finita fuori strada, ribaltandosi in un capo. L’automobile stava viaggiando in direzione centro e non c’erano ... (Bolognatoday)

"Suo figlio ha provocato un incidente, servono 3.500 euro", 65enne truffata da finti maresciallo e avvocato - Ha consegnato tutto l'oro che aveva in casa pensando così di aiutare il figlio, invece è finita vittima dell'ennesima truffa. Nella mattina di ieri, giovedì 3 ottobre, una 65enne di Livorno è stata chiamata al telefono da un sedicente "maresciallo dei carabinieri", che le avrebbe detto che il... (Livornotoday)

Incidente mortale a Gravellona Lomellina, scontro tra due auto: perde la vita un 65enne - Uno degli uomini a bordo delle vetture, un 65enne, è morto praticamente sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite e una è stata trasportata con un’eliambulanza in codice rosso all’ospedale San ...(fanpage)

Terzo incidente mortale in poche ore nel Pavese: a Gravellona Lomellina 65enne muore nello schianto fra due auto - Il bilancio dello scontro è pesante, ci sono anche due feriti di cui uno trasportato con l'elisoccorso in codice rosso. Dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri ...(ilgiorno)

Lampedusa, ferito dopo l’esplosione di una barca: muore 49enne - Non è riuscito a sopravvivere l'operaio 49enne di Lampedusa rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione di una barca avvenuta i primi di agosto nelle acque antistanti a Punta Sottile, a Lampedusa. L'u ...(scrivolibero)